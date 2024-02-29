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        Haberler Magazin VEDA ETTİ! Survivor kim elendi? 29 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı, kim gitti?

        Survivor kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?

        Surivor All Star'da eleme gecesi için nefesler tutuldu. Eleme potasında yer alan; Aleyna, Begüm, Pınar ve Gizem eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve yarışmaya veda etti. Eleme düellosu öncesinde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. İşte 29 Şubat 2024 Survivor All Star'da elenen yarışmacı ve ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 00:19 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:19
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        • 1

          Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Eleme düellosunda ise eleme potasında yer alan yarışmacılar, Survivor hayatına devam edebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor'da elenen isim oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 29 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı, kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti. Zorlu mücadelenin kazananı 7-8'lik skorla kırmızı takım oldu.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Aleyna

          Begüm

          Pınar

          Gizem

          Aysu

        • 4

          29 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Survivor All Star'da Aysu ve Begüm eleme düellosunun final etabında karşı karşıya geldi. Eleme düellosunu 5-4 skorla Aysu kazandı. Bu sonuçla Begüm Survivor'da elenen yarışmacı oldu.

        • 5

          MAVİ TAKIM

          Batuhan Karacakaya

          Seda Ocak

          Begüm Yücetan

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Furkan

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

          Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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