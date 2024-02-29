Survivor kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?
Surivor All Star'da eleme gecesi için nefesler tutuldu. Eleme potasında yer alan; Aleyna, Begüm, Pınar ve Gizem eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve yarışmaya veda etti. Eleme düellosu öncesinde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. İşte 29 Şubat 2024 Survivor All Star'da elenen yarışmacı ve ödül oyununu kazanan takım...
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Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Eleme düellosunda ise eleme potasında yer alan yarışmacılar, Survivor hayatına devam edebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor'da elenen isim oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 29 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı, kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti. Zorlu mücadelenin kazananı 7-8'lik skorla kırmızı takım oldu.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Aleyna
Begüm
Pınar
Gizem
Aysu
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29 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da Aysu ve Begüm eleme düellosunun final etabında karşı karşıya geldi. Eleme düellosunu 5-4 skorla Aysu kazandı. Bu sonuçla Begüm Survivor'da elenen yarışmacı oldu.
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MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
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