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        Haberler Magazin VEDA ETTİ! Survivor kim elendi? 22 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti?

        Survivor'da Ronaldinho sürprizi! 22 Şubat Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme düellosu öncesinde, Ronaldinho ve Sercan'ın bulunduğu iki takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyununun ardından Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan, Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora eleme düellosunda mücadele verdi. İşte 22 Şubat 2024 Survivor hayallerine veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 00:28 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:28
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        • 1

          Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kıran kırana geçen eleme düellosunda, haftanın eleme adayları karşı karşıya geldi. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı, Survivor hayallerine veda etti. Peki, "22 Şubat Survivor kim elendi, kim gitti, Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?" İşte 22 Şubat Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          22 ŞUBAT SURVIVOR'DA RONALDİNHO SÜRPRİZİ!

          Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor.Ronaldinho ve Sercan bulunduğu takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a Ilıcalı'nın düzenleyeceği ayak voleybolu için geldi ve yarışmacılara da kumda futbol heyecanı yaşatmıştı. Yayınlanan yeni bölümde ise kumda futbol ile karşı karşıya geldiler.

        • 3

          22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Dora ve Mustafa Kemal eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazananı 5-0'lık skorla Mustafa Kemal oldu. Böylelikle Mustafa eleme potasından çıkmış oldu.

          Hakan ve Bozok eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı düelloyu 5 - 2'lik skorla Bozok kazanarak adaylıktan adını sildirdi.

          Eleme düellosunu kaybeden Hakan ve Dora karşı karşıya geldi. Düelloyu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.

          Hakan ve Dora mücadelesini Hakan kazandı. Bu sonuca göre Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacısı Dora oldu.

        • 4

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Eleme düellosunda Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora arasında adada kalma mücadelesi verilecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.

        • 5

          MAVİ TAKIM

          Seda Ocak

          Begüm Yücetan

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Dora

          Furkan

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

          Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

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        Koç
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