Survivor'da Ronaldinho sürprizi! 22 Şubat Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme düellosu öncesinde, Ronaldinho ve Sercan'ın bulunduğu iki takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyununun ardından Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan, Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora eleme düellosunda mücadele verdi. İşte 22 Şubat 2024 Survivor hayallerine veda eden isim...
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Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kıran kırana geçen eleme düellosunda, haftanın eleme adayları karşı karşıya geldi. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı, Survivor hayallerine veda etti. Peki, "22 Şubat Survivor kim elendi, kim gitti, Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?" İşte 22 Şubat Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
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22 ŞUBAT SURVIVOR'DA RONALDİNHO SÜRPRİZİ!
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor.Ronaldinho ve Sercan bulunduğu takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a Ilıcalı'nın düzenleyeceği ayak voleybolu için geldi ve yarışmacılara da kumda futbol heyecanı yaşatmıştı. Yayınlanan yeni bölümde ise kumda futbol ile karşı karşıya geldiler.
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22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Dora ve Mustafa Kemal eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazananı 5-0'lık skorla Mustafa Kemal oldu. Böylelikle Mustafa eleme potasından çıkmış oldu.
Hakan ve Bozok eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı düelloyu 5 - 2'lik skorla Bozok kazanarak adaylıktan adını sildirdi.
Eleme düellosunu kaybeden Hakan ve Dora karşı karşıya geldi. Düelloyu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.
Hakan ve Dora mücadelesini Hakan kazandı. Bu sonuca göre Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacısı Dora oldu.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Eleme düellosunda Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora arasında adada kalma mücadelesi verilecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.
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MAVİ TAKIM
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Dora
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
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