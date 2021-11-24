VBW Arka Gdynia: 70 - Fenerbahçe Safiport: 87

Gdynia Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 23-23 tamamlanan maçta sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve son çeyreğe 65-57 önde giren Fenerbahçe Safiport, salondan 87-70 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.