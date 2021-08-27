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Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından öldürülmüştü! Pınar Altuğ ve Melike Öcalan'dan paylaşımlar - Magazin haberleri

Vatan Şaşmaz ölümünün 4. yılında anılıyor

İstanbul'daki bir otel odasında, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, vefatının 4. yılında anılıyor. Şaşmaz'ın yakın dostları Pınar Altuğ ve Melike Öcalan, duygularını sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi

27.08.2021 - 12:04 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 yılında bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker, aynı dakikalarda intihar etmişti. Bu cinayet uzun süre Türkiye'nin gündeminde yer almıştı.

  • Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir dönem 'Çocuklar Duymasın' dizisinde beraber rol aldığı ve 2017 yılında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz’ı 4. ölüm yıl dönümünde unutmadı.

    "ÖZLÜYORUM"

    Altuğ, Tamer Karadağlı ve Zeyno Günenç ile yer aldıkları bu fotoğrafı "Özlüyorum" notuyla paylaştı.

  • 2000'lerin başında Şaşmaz ile birlikte sundukları ‘Sabah Şekerleri’ programını sunan Melike Öcalan da duygularını dile getirdi.

  • "BİR ÖMRE YETMEYECEK KADAR GÜZEL ANILAR"

    Öcalan, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş fotoğraflarını, "Öyle çok şey var ki yazılacak... Belki de bir ömre yetmeyecek kadar güzel anılar. Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır. İyi ki yaşamışız. İyi ki güzel cümlelerle geçmişsin bu hayattan" notuyla paylaştı.

  • VEFATINDAN SONRA OĞLU DÜNYAYA GELDİ

    Vatan Şaşmaz 2015'te mimar Yasemin Adalı Şaşmaz ile dünya evine girmişti.  Eşinin ölümünden kısa bir süre önce hamile olduğunu öğrenen Yasemin Şaşmaz, oğluna 'Asil Vatan Şaşmaz' adını vermişti.

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