Vapur seferleri iptal mi edildi? 26 Kasım Pazar vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu?
Başta megakent İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, IDO ve Şehir Hatları'nda birtakım seferler iptal edilmiş durumda. Söz konusu duruma ilişkin 26 Kasım Pazar günü itibariyle iptal olan vapur ve feribot seferlerini derledik...
- 1
Gün itibariyle hangi vapur ve feribot seferlerinin iptal olduğu aramaları gündem olmuş durumda. Binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, iptal edilen 26 Kasım 2023 Pazar vapur ve feribot seferleri...
- 2
BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?
26.11.2023 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 14:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 18:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
26.11.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
- 3
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul Şehir Hatları'ndan 25 Kasım tarihi için iptal edilen vapur seferleri listesi yayınlandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Beşiktaş-Adalar
Maltepe-Adalar
Kadıköy-Kabataş
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattı seferlerimizin Ortaköy İskelesi uğraması
Bostancı-Adalar (Ring)
Kadıköy-Beşiktaş
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanabilmektedir.
Üsküdar-Aşiyan hattı seferlerimizin Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.
-
- 4
26 KASIM İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İDO sefer iptalleri şöyle:
Bursa-Kadıköy Kalkış:08:30
Kabataş-Bursa Kalkış:11:15
Bursa-Kadıköy Kalkış:12:00
Kabataş-Bursa Kalkış:17:15
Bursa-Kabataş Kalkış:18:00
Bursa-Kadıköy Kalkış:20:30