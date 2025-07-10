Vanuatu telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Vanuatu'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Vanuatu, Hint ve Pasifik rüzgarlarını aynı anda hissettiren konumu sayesinde hem turizm hem de lojistik ağında stratejik bir yere sahiptir. Bu nedenle “Vanuatu telefon kodu nedir?” diyenler, uluslararası aramalarda doğru yönlendirmeyi bularak iletişim kesintilerini engellemek istiyor. Aynı şekilde Vanuatu para pirimi olan vatu, ülkede fiyatlandırma ve kambiyo işlemlerinin temelini oluşturuyor. Araç kiralamak ya da nakliye ayarlamak isteyenler için Vanuatu plaka kodu bilgisi resmi kayıtlarda kolaylık sağlıyor. Öte yandan dijitalleşme çağında, Vanuatu hangi alan adı uzantısı kullanıyor sorusu e-ticaret projeleri için kritik. Bir yandan emlak yatırımı yapan yabancılar, diğer yandan ada içindeki KOBİ’ler bu bilgilerle bürokratik süreçleri hızlandırıyor. İşte, Vanuatu alan adı uzantısı…

VANUATU TELEFON KODU

REKLAM advertisement1

Uluslararası telefon görüşmelerinde Vanuatu’yu aramak için kullanılan kod +678. Yurt dışından sabit hat ya da mobil numaraya bağlanırken ilk olarak bu ön eki tuşlamak gerekiyor. +678’den sonra şehir ya da operatör ayrımı yapılmadan doğrudan sekiz haneli yerel numara çevriliyor. Vanuatu’nun küçük ada yapısı sebebiyle bölgesel alan kodu katmanına ihtiyaç duyulmuyor, tüm adalar tek çatı altında yönetiliyor. Operatörler, GSM altyapısını 3G ve 4G seviyelerine çıkararak kesintisiz konuşma ve veri akışı sunuyor. Dolayısıyla turistik seyahatler sırasında yerel SIM kart alındığında numara değişimi karmaşası yaşanmıyor, +678 uzantısı her yerde geçerli oluyor. Kısacası Vanuatu telefon kodu kullanıcıya sade ve tek bir standart numara planı sağlıyor, uzun arama dizilerine gerek kalmıyor.

VANUATU PARA BİRİMİ Ülkenin resmi para birimi Vanuatu vatusu (VUV). 1966’da Avustralya dolarına bağlı kur rejiminden ayrılan Vanuatu, kendi merkez bankası tarafından ihraç edilen bu para birimiyle ekonomik politikasını bağımsız yürütüyor. Banka notları 100–10 000 vatu arasında değişiyor; madeni paralar ise 1–100 vatu aralığında. Vatu, çoğunlukla nakit dolaşıma dayalı bir ekonomide kullanılıyor fakat turistik bölgelerde kartla ödeme seçeneği artıyor. Döviz büroları Avustralya doları, Yeni Zelanda doları ve Euro üzerinden işlem gerçekleştirse de resmi kur açıklamaları günlük olarak Reserve Bank of Vanuatu tarafından yayımlanıyor. Ada içindeki fiyat etiketleri TL’ye ya da USD’ye çevrilirken, güncel VUV değerine dikkat etmek maliyet hesabında önem taşıyor. Vanuatu para pirimi ile yapılan harcamalarda KDV benzeri dolaylı vergiler düşük tutulduğu için fiyatlar bölgedeki komşu adalara kıyasla rekabetçi kalıyor. VANUATU PLAKA KODU Karayolu trafiğinde uluslararası tanımlayıcı olarak VU plaka kodu kullanılıyor. Bu iki harf, motorlu taşıtların ülke menşesini gösteriyor ve gümrük kontrollerinde hızlı geçiş sağlıyor. Vanuatu’da plakalar genellikle beyaz zemin üzerine siyah karakterle düzenleniyor, özel araç ile ticari araç arasında renk farkı bulunmuyor. Plakanın sol kısmında, isteğe bağlı olarak ülke bayrağını temsil eden kırmızı-yeşil-siyah şerit yer alabiliyor. Ada içi yol ağının sınırlı olması nedeniyle plaka seri numaraları az haneli tutuluyor; böylece kayıt sistemi sade kalıyor. İthal edilen araçlar, liman girişinde gümrük vergisi ödendikten sonra İçişleri Bakanlığı’na bağlı Motor Vehicles Office üzerinden Vanuatu plaka kodu ile seri atanarak trafiğe çıkıyor. Bu proses, turistik amaçlı getirilen karavan ya da motosikletler için de geçerli.

VANUATU HANGİ ALAN ADI UZANTISI KULLANILIR? Ülkenin resmi internet kimliğini taşıyan üst seviye alan adı (ccTLD) .vu uzantısı. 1995’te tahsis edilen bu uzantı, Telecommunications Radiocommunications and Broadcasting Regulator (TRBR) gözetiminde yürütülüyor. Vanuatu merkezli şirketler marka bilinirliğini artırmak için genellikle şirketadI.vu formatını tercih ediyor. Bireysel blog yazarları da .vu uzantısıyla yerel SEO avantajı elde ediyor. Kayıt işlemleri ICANN akredite bir kanal olan go.vu platformu üzerinden dakikalar içinde tamamlanıyor; yerleşik şirket statüsü aranmıyor. DNS altyapısında Anycast teknolojisi kullanıldığı için site yanıt süresi Pasifik bölgesinde oldukça düşük kalıyor. “Vanuatu hangi alan adı uzantısı kullanılır” sorusunun yanıtı .vu şeklinde net, yönetim prosedürü ise çevrim içi formlarla şeffaf biçimde ilerliyor. Bu sayede adada iş kurmayı düşünen girişimciler, marka tescilini global pazara açılmadan önce tek hamlede güvence altına alabiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO