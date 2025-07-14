İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülderen Umur, proje ile hem kadın istihdamını artırmayı hem de yerel üretimi teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Çalışmanın kadınlara ekonomik ve sosyal açıdan katkı sunduğunu belirten Umur, "Geçen yıl Hatuniye Mahallesi'nde anneler gününde ilk projemizi hayata geçirdik. Daha sonra her mahallemizde aynı projeyi devam etme kararı aldık. Bu yılki projemizi de Şafak Mahallesi'nde başlattık. Bu projemiz belediye eş başkanları ve belediye meclis üyelerinin destekleriyle hayata geçirildi. Amacımız, kadınlarımızı daha çok ekolojik yaşama yönlendirmek, toprakla buluşturmak ve anneleri bir nebze de olsa evlerinden çıkarmak ve bir araya getirebilmek. Kadınlarımız burada ürettikleri sebzeleri mutfaklarına götürüyorlar. Kışlık kurutmalıklarını burada üretilen sebze ile yapıyorlar. Bu bostanlarda salatalık, domates, patlıcan, biber gibi sebzeler var. Talep kadınlardan geldi. Bunun üzerine bu bostanı oluşturduk. Oluşturduğumuz bostanda 40 parsel var ve her bir kadına bir parsel düşüyor. Bostanların sulama sistemini de belediye yapıyor. Kadınlarımıza sebze fideleri de biz verdik. Kadınlar sadece ekimi ve çapalamasını yapıyor. Geçen yılki bostanlarda kadınlarımız kışlık kurutmalıklarını çıkarttılar. Bu yıl inşallah daha iyi sonuç alınır" dedi.