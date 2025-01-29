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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da 4 ay sonra yine çirkin saldırı! | Son dakika haberleri

        Van'da 4 ay sonra mezarlığa yine çirkin saldırı: Onlarca mezar tahrip edildi

        Van'ın Tuşba ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Akköprü Mezarlığı'nda dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce onlarca mezar tahrip edildi. Geçen yıl eylül ayında da yeni defnedilen onlarca cenazenin mezar taşları kırılmıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:08 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:08
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        Van'da 4 ay sonra yine çirkin saldırı!
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        Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda onlarca mezar tahrip edildi. Aynı mezarlığı 4 ay önce de yine çirkin bir saldırı yapılmıştı.

        Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Akköprü Mezarlığı'nda gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce birçok mezarın taşları kırıldı.

        Olayın ardından sabah saatlerinde mezarlık alanına giden belediye ekipleri, tahrip edilen mezarları görünce durumu hemen polise bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, saldırı ile ilgili tutanak tutarak mezarları tahrip eden kişilerin bulunması için araştırma başlattı.

        Ayrıca, mezarlığın farklı bölgelerinde tahrip edilen onlarca mezarın onarımı için çalışma başlatıldı.

        Aynı mezarlıkta geçen yıl 17 Eylül'de de aynı şekilde çirkin bir saldırı gerçekleştirilmişti. Mezarlığa yeni defnedilen çok sayıda cenazenin mezar taşları kırılmıştı.

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