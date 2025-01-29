Van'da 4 ay sonra yine çirkin saldırı!

Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda onlarca mezar tahrip edildi. Aynı mezarlığı 4 ay önce de yine çirkin bir saldırı yapılmıştı.

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Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Akköprü Mezarlığı'nda gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce birçok mezarın taşları kırıldı.

Olayın ardından sabah saatlerinde mezarlık alanına giden belediye ekipleri, tahrip edilen mezarları görünce durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, saldırı ile ilgili tutanak tutarak mezarları tahrip eden kişilerin bulunması için araştırma başlattı.

Ayrıca, mezarlığın farklı bölgelerinde tahrip edilen onlarca mezarın onarımı için çalışma başlatıldı.

Aynı mezarlıkta geçen yıl 17 Eylül'de de aynı şekilde çirkin bir saldırı gerçekleştirilmişti. Mezarlığa yeni defnedilen çok sayıda cenazenin mezar taşları kırılmıştı.