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        Haberler Gündem Güncel Vali Hasan Şıldak'tan anız yangını uyarısı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan anız yangını uyarısı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, anız yakanlar ve yakılmasına sebep olan kişilerin tespiti yapılamadığı zaman tarla kimin adına kayıtlıysa ona idari para cezası uygulanacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:10
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        Vali Hasan Şıldak'tan anız yangını uyarısı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Valilikte yaptığı açıklamada, hububatta hasat sürecinin yavaş yavaş başladığını, hasat esnasında ve öncesinde özellikle biçerdöverlerin uyması gereken kuralları faaliyet yürütecek işletmelere duyurduklarını ifade etti.

        Şanlıurfa'da modern tarımın yapıldığını ve tarımda makineleşmenin üst seviyede olduğunu aktaran Şıldak, "Kurallara uyulması halinde ürün kayıplarını da önleyeceğiz ve kimsenin mağduriyeti söz konusu olmayacak" dedi.

        Şıldak, anız yangınlarının orman yangınları kadar tehlikeli ve riskli durumlar oluşturabildiğini dile getirerek şunları kaydetti:

        "Maalesef hala üreticilerimizden bazıları bazı yerlerde özellikle anız yakıyorlar. Anız yakılması tarımsal süreçler açısından onaylanmıyor. Yangın riskini hatta bazen biçilmemiş tarlalara da sirayet etmek suretiyle yangının büyümesini ve ekinlerin de ürünün de kaybedilmesine sebep oluyor. Bunun yanı sıra ormanlık alanlara ve yerleşim alanlarına sıçrayabiliyor.

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        Bir hayli yüksek sayıda tarla yangını, arazi yangını görüyoruz ve temel sebep anız yakılmasından kaynaklı. Aldığımız Valilik kararı aynı zamanda cezai yaptırımları da öngörüyor. Hem tarım teşkilatımız hem emniyet ve jandarma birimlerimiz alanda sürekli denetim gerçekleştirecekler. Biçerdöverlerle ilgili hasat kurallarına uyulmaması ve anız yakılmasının tespiti halinde bu muhakkak surette tespit edilecek.

        İdari para cezası ve adli bu işlemler söz konusu olacak. Anız yakılmasına sebep olan kişi bilinemezse, tespit edilemezse dahi çiftçi kayıt sisteminde tarla kimin adına kayıtlıysa ona işlem yürütülecek ve idari para cezası yaptırımı uygulanmış olacak."

        Çiftçilerin kurallara uymasını isteyen Şıldak, üreticilere bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

        Bu arada, anız yakmaya ilişkin güvenlik güçleri tarafından 2024 yılında 383, hasat sezonunun yeni başladığı 2025 yılında ise 7 kişiye işlem yapıldığı belirtildi.

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