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        Haberler Gündem İstanbul Vali Gül'den İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü mesajı | Son dakika haberleri

        Vali Gül'den İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü mesajı

        İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:33
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        Vali Gül'den fethin 572. yıl dönümü mesajı
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        İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Gül, şu ifadelere yer verdi:

        "Bugün, Alemlerin Efendisi'nin müjdelediği; İstanbul'un Mekke, Medine ve Kudüs ile kardeşliğinin başladığı; bir çağın kapatılıp yeni bir çağın açıldığı kutlu fethin 572. yıl dönümü. Feth-i Mübin ile yeniden ihya edilen şehirlerin sultanı, bir kentten bir cihan başkentine dönüşerek medeniyetimizin parlayan yıldızı oldu. İlimden sanata, ticaretten diplomasiye dünyaya yön verdi. Hoşgörü, kardeşlik ve adalet gibi ulvi değerlerle her din, kültür, ırk ve milletten insanın sığınağı Dersaadet'e dönüştü.

        Aziz İstanbullular, biz bu eşsiz şehri Ayasofya'sıyla, Sultanahmet'iyle, Süleymaniye'siyle, Nedim'iyle, Itri'siyle, gecesi sümbül Türkçesi bülbül kokan şiirleriyle sevdik. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 'Hüner bir şehr bünyad etmektir, reaya kalbin abad etmektir.' sözünü düstur edindik. Bu kutlu beldenin her semtine, her sokağına mührümüzü vurduk. Bugün de aynı şuurla emanete layık olabilmek için, medeniyetimizin başşehri İstanbul için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Fetih ruhundan aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz.''

        Vali Gül, bu duygularla adaletin, erdemin, sevginin sembolü muhteşem fethin 572. yıl dönümünü kutladığını vurgulayarak, "Bizlere eşsiz bir miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kutlu askerlerini, kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Davut Gül
        #haberler
        #istanbulun fethi
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