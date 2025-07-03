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        Haberler Gündem Çevre Vali Aygöl, temizlik kampanyasına katıldı | Son dakika haberleri

        Tunceli Valisi Aygöl, temizlik kampanyası katıldı

        Tunceli'de Munzur Vadisi'nde düzenlenen çevre temizliği kampanyasına katılan Vali Şefik Aygöl, "En güzel temizlik kirletmemektir. Katılım gösterenlere teşekkür ediyorum. Doğamıza, şehrimize sahip çıkarak çocuklarımıza, geleceğimize bırakacağımız en büyük temiz, güzel, yaşanabilecek bir şehir. Biz de bu çabanın içerisinde olacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:51
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        Vali Aygöl, temizlik kampanyasına katıldı
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        Tunceli'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Munzur Vadisi'nde yer alan Miskişah bölgesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Şefik Aygöl, öğrencilerle birlikte çöp topladı.

        "Çöpünü Değil, Sevgini Bırak" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çevre temizliği yapılarak bölgedeki atıklar toplandı.

        Kampanyaya ilişkin konuşan Vali Şefik Aygöl, "Bugün temiz bir şehirde yaşıyoruz. İnsanımız bilinçli, doğaya saygı duyuyor. Ancak bir çok misafir ağırlıyoruz. Yüzlerce kişiyle topladığımız çöpe baktığımızda geleceğe umutla bakacağımız bir şehirde yaşıyoruz. Ama bunların olmasını istemiyoruz. Biz aslında şehrimizin kirliliği olduğundan ziyade çevre temizliğine dikkat çekmek istiyoruz. 'Çöpünü değil sevgini bırak' diyoruz. En güzel temizlik kirletmemektir. Katılım gösterenlere teşekkür ediyorum. Doğamıza, şehrimize sahip çıkarak çocuklarımıza, geleceğimize bırakacağımız en büyük temiz, güzel, yaşanabilecek bir şehir. Biz de bu çabanın içerisinde olacağız" dedi.

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        #yerel haberler
        #Tunceli Haberleri
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