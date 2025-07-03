Vali Aygöl, temizlik kampanyasına katıldı

Tunceli'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Munzur Vadisi'nde yer alan Miskişah bölgesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Şefik Aygöl, öğrencilerle birlikte çöp topladı.

REKLAM advertisement1

"Çöpünü Değil, Sevgini Bırak" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çevre temizliği yapılarak bölgedeki atıklar toplandı.

Kampanyaya ilişkin konuşan Vali Şefik Aygöl, "Bugün temiz bir şehirde yaşıyoruz. İnsanımız bilinçli, doğaya saygı duyuyor. Ancak bir çok misafir ağırlıyoruz. Yüzlerce kişiyle topladığımız çöpe baktığımızda geleceğe umutla bakacağımız bir şehirde yaşıyoruz. Ama bunların olmasını istemiyoruz. Biz aslında şehrimizin kirliliği olduğundan ziyade çevre temizliğine dikkat çekmek istiyoruz. 'Çöpünü değil sevgini bırak' diyoruz. En güzel temizlik kirletmemektir. Katılım gösterenlere teşekkür ediyorum. Doğamıza, şehrimize sahip çıkarak çocuklarımıza, geleceğimize bırakacağımız en büyük temiz, güzel, yaşanabilecek bir şehir. Biz de bu çabanın içerisinde olacağız" dedi.