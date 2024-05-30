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        Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alacak! VGM personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. E devlet üzerinden VGM personel alımı başvuruları gerçekleşecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2022 KPSS puanı ile 18-35 yaş aralığında bulunan 33 büro personeli, 5 avukat, 10 mühendis, 4 sosyal çalışmacı, 39 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 temizlik görevlisi, 7 de şoför alınacak. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM personel alımı başvuru tarihi, şartları gibi detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:15
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        • 1

          VGM personel alımı başvuru tarihi merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Peki VGM personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        • 2

          VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 122 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

          Vakıflar Genel Müdürlüğünce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

          Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2022 KPSS puanı ile 18-35 yaş aralığında bulunan 33 büro personeli, 5 avukat, 10 mühendis, 4 sosyal çalışmacı, 39 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 temizlik görevlisi, 7 de şoför alınacak.

          Başvurular e-Devlet'te Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden 9 Haziran'a kadar yapılabilecek. İşe alım için şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.

          Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

          VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

          Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvurular, 29 Mayıs-9 Haziran 2024 tarihileri arasında yapılacak.

        • 3

          BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

          Vatandaşlar, e-Devlet aracılığıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü İşe Alım ve Kariyer Kapısı web sitesi https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvuru yapabilir.

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