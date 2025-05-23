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        Haberler Spor Voleybol Vakıfbank'ta Kendall Kipp ile yollar ayrıldı! - Voleybol Haberleri

        Vakıfbank'ta Kendall Kipp ile yollar ayrıldı!

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Kendall Kipp ile yollarını ayırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:43
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        Vakıfbank'ta ayrılık!
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        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçirdiği süre sona eren Kendall Kipp'e veda ediyoruz. Kaldığı süre boyunca profesyonelliği, enerjisi ve takımı önceleyen tutumuyla kulüpteki herkes üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Kendall'a katkıları için teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine sağlık ve başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        VakıfBank'ta Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Kipp, 2024-2025 sezonu öncesinde takıma katılmıştı.

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