VakıfBank ayrılığı açıkladı!

Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 29 yaşındaki oyuncusu Ali Frantti ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Frantti'nin bizimle geçirdiği süre, unutulmaz iki sezonun ardından sona eriyor. Sahadaki güçlü varlığından sarsılmaz takım ruhuna kadar takımımıza güçlü bir dinamik getirdi ve karşılaştığımız her mücadeleye damgasını vurdu. Ali'ye içtenlikle teşekkür ediyor ve önümüzdeki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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ABD'li voleybolcu, sarı-siyahlı formayla bu sezon Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.