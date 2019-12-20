Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar!

YANLIŞ: Vajinismus çok az kadında görülür.

DOĞRU: Vajinismus özellikle kapalı toplumlarda sıklıkla görülen bir hastalıktır.Türkiye de her 10 kadından 1'inde vajinismus görülmektedir. Ancak kadınlar bu sorunu çoğunlukla kimseyle paylaşmadıkları için sadece kendilerinin vajinismus hastalığı olduğunu sanarlar ve bu durumdan utandıkları ve korktukları için tedaviye gelmekte çekinirler.