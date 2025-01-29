Mantarlarla ilgili çok sayıda doğru bilinen yanlış olduğunu aktaran Üngör, bazılarını şöyle sıraladı: "Bildiğiniz türü satın alın ama 'Amca bildiği için alabilirim.' denilmemeli. Kendinize güvenin, başkasının bilgisine değil. Mantarlar dokunma ve koklamayla zehirlemez. Zehirlenme için belirli porsiyonun tüketilmesi gerekir. 'Kurtlu mantarın zehirli olmayacağı' bilgisi kesinlikle yanlış. Ben birçok ölümcül türü, kurtlanmış olarak gördüm. 'Zehirli türün yanında yetişen yenebilir tür de yenmez' şeklindeki bilgi hatalı. Sporlar uçuşarak yenebilir mantarı zehirli hale getirmez. 'Canlı renkli tüm mantarlar zehirlidir' bilgisi de doğru değil. Canlı renklerde yenebilir tür de zehirli tür de var."