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        Haberler Magazin 'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri verildi

        'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri verildi

        'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, sahiplerine, düzenlenen törenle verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 20:49 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:49
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        Ödüller verildi
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        'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri; Şaylan Akmen başkanlığında; Anta Toros, Ataol Behramoğlu, Güler Berkin, Nevra Serezli , Suna Keskin, Tamer Levent’ten oluşan üst kurul ve Ayhan Doğan, Derya Özgören, U.Kıvanç Terzioğlu, Şenay Varlıoğlu Akdamar, Vedat Akdamar ve Yetkin Yüksel’den oluşan seçici kurul üyeleri tarafından belirlendi.

        2024-2025 SEZONU ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ KAZANANLAR:

        1-) Üstün Akmen Teşvik Ödülü: SİNEM KOŞAR - HAVVA DEĞİŞECEK BU HİKAYE – VELHASIL TİYATRO

        2-) Üstün Akmen Farkındalık Ödülü: STANBUL ŞEHİR TİYATROLARI - GİDİON’UN DÜĞÜMÜ

        3-) Üstün Akmen Seçici Kurul Özel Ödülü: BKM &KABARE DADA YAPIM - DRAKULA / DOR PRODUCTIONS & OMNİA YAPIM - MEDEA

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        4-) Üstün Akmen Özel Ödülü: KADIKÖY HALK TİYATROSU - MÜZEYYEN / STUDIO OYUNCULARI - ÖLÜYOR MU NE? ŞAHİKA TEKAND

        5-) Üstün Akmen Emek Ödülleri: IŞIL YÜCESOY & ÇİĞDEM TUNÇ

        6-) Üstün Akmen Onur Ödülü: SEÇKİN SELVİ & DİKMEN GÜRÜN & ZELİHA BERKSOY & ZEYNEP ORAL

        7-) Yılın Kültür Sanata Katkı: KADIKÖY BELEDİYESİ

        8-) Yılın Dekor/ Sahne Tasarımı: AŞK BİTER Mİ? - HAKAN DÜNDAR & DRAKULA - NİLSU BALDAN

        9-) Yılın Kostüm Tasarımı: RADYO-YU HÜMAYUN - BUKET ÇELİK

        10-) Yılın Işık Tasarımı: İNSANLAR MEKANLAR NESNELER - YAKUP ÇARTIK

        11-) Yılın En İyi Müzik: BARDA - VOLKAN AKKOÇ

        12-) Yılın Koreografi / Hareket Tasarımı: İNSANLAR MEKANLAR NESNELER - TANER GÜNGÖR

        13-) Yılın Dramaturgu: KIRIK PLAK - ÖZLEM ESMERGÜL

        14-) Yılın Oyun Yazarı: DUBLÖRÜN DİLEMMASI - MURAT MENTEŞ & SERCAN ÖZİNAN

        15-) Yılın Ekip Oyunu: ENDLESS ART TAKSİM & VOID YAPIM - KENDİ VAR ADI YOK

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        16-) Yılın Video Art Tasarım: PROJE NO 2 - BÜYÜK PLAN & İSTANBUL DT -HEP YEK

        17-) Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu: GENÇ WERTHER’İN ACILARI - TUANA GİZEM UZUNLAR

        18-) Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu: BABA - TEGİN ÖZDEMİR & KAPI - UFKUM KALAOĞLU & GAYB - AHMET SAİM

        19-) Yılın Komedi Oyunu: TALENTCO - KIRIK PLAK

        20-) Yılın Komedi Kadın Oyuncusu: KADINLIK BİZDE KALSIN - YASEMİN YALÇIN

        21-) Yılın Komedi Erkek Oyuncusu: KIRIK PLAK - SERHAT KILIÇ

        22-) Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu: KUTSAL - ÜMMÜ PUTGÜL & NERİMAN UĞUR

        23-) Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu: DUBLÖRÜN DİLEMMASI - TEKİN EZGÜTEKİN

        24-) Yılın Kadın Oyuncusu: İNSANLAR MEKANLAR NESNELER - MERVE DİZDAR

        25-) Yılın Erkek Oyuncusu: MUHAMMED ALİ - ERDEM KAYNARCA

        26-) Yılın Yönetmeni: KENDİ VAR ADI YOK - CEMRE SU SALUR

        27-) Yılın Prodüksiyonu: İNSANLAR MEKANLAR NESNELER

        28-) Yılın Oyunu: ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU & PİU ENTERTAİNMENT - AŞK BİTER Mİ?

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        #Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri

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