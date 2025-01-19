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        Haberler Spor Futbol Usta yorumcu Rıdvan Dilmen bugün Habertürk TV'de - Futbol Haberleri

        Usta yorumcu Rıdvan Dilmen bugün Habertürk TV'de

        Usta yorumcu Rıdvan Dilmen Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor - Fenerbahçe mücadelesini Habertürk TV'de yorumlayacak. Sine Çakır Heyse'nin sunumuyla Rıdvan Dilmen ile %100 Futbol bugün 21:00'de Habertürk TV'de.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:33
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        Rıdvan Dilmen bugün Habertürk TV'de
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

        Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, bu mücadeleye dair kritik pozisyonlar, tartışılan hakem kararları, golcülerin performansı, teknik adamların hamlelerini Habertürk TV'de değerlendirecek.

        Sine Çakır Heyse'nin sunumuyla Rıdvan Dilmen ile %100 Futbol bugün 21:00'de Habertürk TV'de.

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