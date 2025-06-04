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        Haberler Kültür-Sanat Usta oyuncu Şener Şen'in Zengin Mutfağı, son kez sahnede!

        Usta oyuncu Şener Şen'in Zengin Mutfağı, son kez sahnede!

        Usta oyuncu Şener Şen'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren DasDas'ın 'Zengin Mutfağı' oyunu 10 Haziran akşamı Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez tiyatroseverlerle buluşacak. 8 sene boyunca 400'den fazla oyunu kapalı gişe oynayarak büyük bir başarıya imza atan oyun, son kez Harbiye'de sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:01
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        Usta oyuncu Şener Şen'in Zengin Mutfağı, son kez sahnede!
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        Türkiye ve Avrupa’nın birçok şehrinde defalarca sahnelenen ve binlerce kişiyle buluşan ‘Zengin Mutfağı’ sahnelere veda etmeye hazırlanıyor.

        Şener Şen’i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren ve 8 sene sonra 10 Haziran Salı akşamı son kez Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyununun son kalan biletlerinin satışı devam ediyor.

        Vasıf Öngören’in zamansız eseri, DasDas prodüksiyonu ‘Zengin Mutfağı’ kadrosunda büyük usta Şener Şen’in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi genç kuşağın yetenekli tiyatrocularını buluşturuyor.

        Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor.

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        #Zengin Mutfağı
        #Şener Şen
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