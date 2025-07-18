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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Usta isimler “Dam'da Caz”da buluştu

        Usta isimler “Dam'da Caz”da buluştu

        Asena Akan Contempo, Evrencan Gündüz, Ferit Odman Quintet ve Mehmet Ali Sanlıkol'u 11-12 Temmuz'da UrlaDam'da gerçekleştirilen "Dam'da Caz" etkinliğinde müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:53
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        Usta isimler "Dam'da Caz"da buluştu
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        Usta sanatçı Ercan Kesal'ın kurucusu ve ev sahibi olduğu UrlaDam'da gerçekleştirilen Dam'da Caz etkinliği Paribu'nun desteğiyle, caz sahnesinin öne çıkan isimlerini 11-12 Temmuz’da Urla’da izleyiciyle buluşturdu.

        İKSV İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer küratörlüğünde gerçekleşen Dam'da Caz, Türkiye’nin önemli caz müzisyenlerini iki gün boyunca dört özel performansla UrlaDam Ağaçlı Sahne'de ağırladı.

        Yasin Oral - Ercan Kesal
        Yasin Oral - Ercan Kesal

        Dam’da Caz, 11 Temmuz’da besteci, söz yazarı, şarkıcı ve bas gitarist Asena Akan'ın müzik projesi Asena Akan Contempo’nun UrlaDam Ağaçlı Sahne’deki konseriyle başladı. Etkinlik, solo caz ve blues müzik kariyeriyle dikkat çeken Evrencan Gündüz’ün, grubu Uzaylılar ile sergilediği performansla devam etti.

        12 Temmuz’da dinleyiciler, Türkiye’de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman’ın Ferit Odman Quintet projesiyle, caz sahnesinin önemli isimlerini aynı sahnede dinleme fırsatı buldu. Dam’da Caz, 2 kez Grammy'ye aday gösterilmiş besteci Mehmet Ali Sanlıkol’un konseriyle sona erdi.

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        #Ercan Kesal
        #UrlaDam
        #Paribu
        #caz
        #Evrencen Gündüz
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