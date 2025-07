Usta oyuncu Michael Madsen, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Hollywood'un usta oyuncularından Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti. Madsen, özellikle; 'Reservoir Dogs', 'Kill Bill', 'Donnie Brasco', 'The Hateful Eight' ve 'Once Upon a Time in Hollywood' gibi filmlerdeki başarılı performanslarıyla tanınıyordu.

Menajerleri; Michael Madsen'ın hayatını, Malibu'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettiğini açıkladı.

Sabahın erken saatlerinde gelen 911 çağrısı üzerine Michael Madsen'ın evine, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Yapılan kontrolde Madsen’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Michael Madsen'in menajerleri; Susan Ferris ve Ron Smith ile basın sözcüsü Liz Rodriguez ortak bir açıklama yayımlayarak; "Son iki yılda Michael Madsen, 'Resurrection Road', 'Concessions' ve 'Cookbook for Southern Housewives' gibi gelecek bağımsız filmlerle inanılmaz işler yapıyordu ve hayatının bu yeni bölümünü gerçekten dört gözle bekliyordu. Michael, ayrıca şu anda düzenlenmekte olan 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems' adlı yeni bir kitap çıkarmaya hazırlanıyordu. Michael Madsen, Hollywood'un en ikonik aktörlerinden biriydi ve birçok kişi tarafından özlenecek" ifadelerini kullandı.

MICHAEL MADSEN HAKKINDA 1957'de Chicago'da doğan Michael Madsen, oyunculuğa 1980'lerde başlayarak; 'WarGames', 'Diner', 'Miami Vice' gibi yapımlarda rol aldı. Ancak kariyerindeki dönüm noktası, 1992 yapımı 'Rezervuar Köpekleri' oldu. Bu filmdeki 'Mr. Blonde' karakteriyle hafızalara kazınan Madsen, Quentin Tarantino'nun gözde oyuncularından biri haline geldi. Tarantino ile daha sonra 'Kill Bill: Volume 1', 'Kill Bill: Volume 2', 'The Hateful Eight' ve 'Bir Zamanlar Hollywood'da' gibi birçok projede tekrar çalıştı. Michael Madsen'in diğer önemli filmleri arasında 'Özgür Willy', 'Tür', 'Köstebek', 'Başka Gün Öl' ve 'Günah Şehri' yer alıyor. Televizyonda ise '24' ve 'CSI: Miami' gibi dizilerde rol aldı. Hayatını kaybetmeden önce 'Resurrection Road' ve 'Cookbook for Southern Housewives' gibi bağımsız filmler üzerinde çalışıyordu. Michael Madsen, 3 evlilik yaşadı. 3 oğlundan biri olan Hudson Madsen, iki yıl önce intihar nedeniyle hayatını kaybetti Fotoğraflar: DepoPhoto, Shutterstock