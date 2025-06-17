Uşak'ta yaşlı çifti trafik kazası ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'taki Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda ilerleyen Ahmet Ali Karataş (71) yönetimindeki otomobil, Hal Kavşağı'nda S.G. (17) idaresindeki panelvan ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

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Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Sultan Karataş (69) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Sultan Karataş buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayı yara almadan atlatan ve ehliyeti olmadığı tespit edilen panelvan sürücüsü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.