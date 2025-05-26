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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta yangın: 3 ev küle döndü | Son dakika haberleri

        Uşak'ta yangın: 3 ev küle döndü

        Uşak'ın Ulubey ilçesi Kışla köyünde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 06:26 Güncelleme: 26.05.2025 - 06:26
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        Uşak'ta yangın: 3 ev küle döndü
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        Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kışla köyündeki M.Ç'ye (30) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki evlere de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        Bölgeye giden Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den yangına ilişkin bilgi aldı. Coşkunaslan, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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