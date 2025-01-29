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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta yanan otomobilde cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Uşak'ta yanan otomobilde cansız beden bulundu

        Uşak'ta yol kenarında alev alev yanan otomobil, kısa sürede küle döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kullanılamaz hale gelen otomobilde bir kişinin yanmış cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 06:15 Güncelleme: 29.01.2025 - 06:15
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        Yanan otomobilde cansız beden bulundu
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        Uşak'ta Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde yol kenarında bir otomobilin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YANMIŞ CANSIZ BEDEN BULUNDU

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. AA'nın haberine göre; ekipler, kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bir kişinin yanmış cansız bedenini buldu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cansız beden, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otomobilin plakasının ve cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #uşak
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