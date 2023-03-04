Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Uşak'ta üç otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Uşak'ta İstiklal Caddesi'nden Yavuz Sultan Selim Caddesi istikametine seyir halindeki E.B. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden K.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil de önündeki Ö.A. yönetimindeki otomobile çarptı

Giriş: 04.03.2023 - 06:19 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta üç otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Üç otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nden Yavuz Sultan Selim Caddesi istikametine seyir halindeki E.B. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden K.K. (26) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil de önündeki Ö.A. (46) yönetimindeki otomobile çarptı.

E.B. yönetimindeki otomobil çarpışma sonucu refüje çıktı.

Kazada sürücülerden K.K. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. (21), E.B. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan R.B. (21), C.M.A (24) ve T.S. (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Alacak kavgasında tüfeğini ateşledi: 5 yaralı
Alacak kavgasında tüfeğini ateşledi: 5 yaralı
Motosikletiyle kaza yapan doktor, yaşamını yitirdi
Motosikletiyle kaza yapan doktor, yaşamını yitirdi
İki katlı ahşap binadaki yangın söndürüldü
İki katlı ahşap binadaki yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı
Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.