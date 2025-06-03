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        Haberler Gündem Uşak'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Uşak'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

        Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 23:37 Güncelleme: 03.06.2025 - 23:37
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        Otomobil takla attı: 3 yaralı
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        Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen M.T. (78) yönetimindeki otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Z.K. (51) ve S.K. (12) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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