Otomobilde başlayan yangın eve sıçradı
Uşak'ın Eşme ilçesinde park halindeki otomobilde başlayıp iki katlı eve sıçrayan yangın hasara neden oldu
Giriş: 16.01.2025 - 02:19 Güncelleme: 16.01.2025 - 02:19
Kayapınar köyünde M.Ö'ye ait park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, önce saman deposuna ardından aynı kişiye ait iki katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında otomobil tamamen yanarken, evde de hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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