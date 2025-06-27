Uşak'ta kooperatif seçimindeki kavgada fenalaşan kişi öldü

Uşak'ta, Banaz Özlem Tur Taşıyıcılar Kooperatifi'nin Şehitler Mahallesi’ndeki kooperatif binasında Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

SEÇİMDEN SONRA KAVGA ÇIKTI

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Seçimde mevcut başkan Cengiz Akkaş’a karşı aday olan Nezih Candoğan seçimi 1 oy farkla kazandı. Seçimin sona ermesinin ardından taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bazı üyelerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Fotoğraf: İHA

KURTARILAMADI

AA'nın haberine göre; olay yerinden aracıyla ayrılan ve kavgaya karışan kooperatif üyelerinden Ahmet Dülger (55) yolda fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dülger, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dülger'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

*Haberin ilk fotoğrafında AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.