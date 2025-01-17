Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen H.Y'nin kullandığı otomobil, Gediz Kavşağı'nda aynı istikamette seyreden B.P. idaresindeki işçi servisine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yola devrildi.

REKLAM advertisement1

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile işçi servisindeki 24 işçi ve otomobildeki 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, olay yerine gelerek kazayla ilgili İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, servisin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne gece vardiyasında çalışan işçileri götürdüğünü söyledi.

REKLAM

Vali Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kazada servis aracında bulunan 25 vatandaşımız, otomobilde bulunan 3 vatandaşımız olmak üzere 28 vatandaşımız yaralandı. Şu an itibarıyla yaralıların tamamının hastanelerimize sevki sağlandı. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 1 yaralının durumu ağır görünüyor. Herhangi bir ölü bilgimiz şu an itibarıyla yok. Yaralıların tamamına geçmiş olsun diliyorum."

Daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giden Aktaş, yaralıların durumu hakkında Başhekim Tarık Acar'dan bilgi aldı.

Yaralıları ziyaret eden Aktaş, ardından hastanenin önünde bekleyen yaralı yakınlarına sağlık durumları hakkında bilgi vererek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.