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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta ikiz kardeşlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Uşak'ta ikiz kardeşlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Uşak'ta ormanlık alanda av tüfeğiyle vurulan ikiz kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 06:51 Güncelleme: 13.07.2025 - 07:26
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        İkiz kardeşlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Uşak'ta Hacıkadem Çamlığı mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda oturan 0.U. (31) ile ikizi O.U'ya (31) av tüfeğiyle ateş edildi. Yaralanan ikiz kardeşler, arkadaşları tarafından kentteki bir özel hastaneye götürüldü.

        İKİZ KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; ikizlerden biri buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olay anında bölgede olan ve Jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan ikizlerin arkadaşları, ikizlere aralarında daha önceden husumet bulunan K.İ'nin bölgeye plakası sökülmüş bir otomobille gelerek ateş ettiği ve kaçtığının öne sürdü.

        Jandarma, K.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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