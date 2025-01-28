Uşak'ta hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 çocuk öldü
Uşak'ta hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı
Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta E.K. yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araca ateş açıldı.
Hafif ticari araçtaki sürücünün oğlu 12 yaşındaki Emirhan K. saldırıda vücuduna mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Emirhan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
AA'nın haberine göre; polis ekiplerince yürütülen konuya ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.