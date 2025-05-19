Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Uşak'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

        Uşak'ta 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 19:02 Güncelleme: 19.05.2025 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta zincirleme kaza: 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen V.A. (65) yönetimindeki otomobil, Hastane Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen H.Y. (36) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle bu otomobil önünde bekleyen O.K.K'nin (38) kullandığı otomobile, o da önündeki İ.U. (36) idaresindeki otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #uşak
        #uşak haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Trump, Putin ve Zelenskiy arasında büyük görüşme
        Trump, Putin ve Zelenskiy arasında büyük görüşme
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        Habertürk Anasayfa