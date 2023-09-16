İSPANYOL SUÇ TARİHİNİN EN ŞAŞIRTICI DAVALRINDAN BİRİSİ

Feroz Ödülü adayı Jorge Torregrosa'nın yönettiği Yanık Kokusu'nun başrollerinde Ursula Corbero, Quim Guiterrez ve Eva Llorach gibi ödüllü isimler yer alıyor. Gerçek hikayeye dayanan dizi 2017 yılında İspanya'da medyatik bir çılgınlığa dönüşmüştü. "Şehir Muhafızlarının Suçu" olarak anılan bu hikaye İspanyol suç tarihinin en şaşırtıcı davalarından birisi olarak geçiyor.