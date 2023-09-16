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        Haberler Televizyon Ursula Corbero'nun yer aldığı yeni Neftlix dizisini izleyenler bırakamıyor!

        Ursula Corbero'nun başrolde yer aldığı yeni Neftlix dizisini izleyenler bırakamıyor!

        Gerçek olaylara dayanan dizinin başrolünde La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero yer alıyor. "Burnin Body" (Yanık Kokusu), izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:08
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        • 1

          ÇOK BEĞENİLDİ

          Netflix'de en yeni gerçek suç dizisi olarak vizyona giren Yanık Kokusu (Burning Body) izleyenler tarafından çok beğenildi. Geçen hafta yayınlanan dizi gerçek olaylardan esinlenerek oluşturdu. Dizi İspanya'nın Barselona kentinde geçiyor.

          Bir polis memurunun cesedinin, yanmış halde arabasında bulunmasının ardından açılan cinayet soruşturmasını konu alan dizi, kısa süre sınra polisin eşi Rosa'yla sevgilisini, baş şüpheli olarak gösteriyor.

        • 2

          GERÇEK BİR HİKAYEYE DAYANIYOR

          Bu durum kısa süre içerisinde kamuoyunun ilgisini çekiyor ve kurbanın da dahail olduğu toksik ilişkiler, aldatma, şiddet ve cinsel istismarlardan oluşan bir karmaşa ortaya çıkıyor.

        • 3

          İSPANYOL SUÇ TARİHİNİN EN ŞAŞIRTICI DAVALRINDAN BİRİSİ

          Feroz Ödülü adayı Jorge Torregrosa'nın yönettiği Yanık Kokusu'nun başrollerinde Ursula Corbero, Quim Guiterrez ve Eva Llorach gibi ödüllü isimler yer alıyor. Gerçek hikayeye dayanan dizi 2017 yılında İspanya'da medyatik bir çılgınlığa dönüşmüştü. "Şehir Muhafızlarının Suçu" olarak anılan bu hikaye İspanyol suç tarihinin en şaşırtıcı davalarından birisi olarak geçiyor.

        • 4

          BİRÇOK İZLEYİCİ SONRAKİ BÖLÜME GEÇMEDEN DURAMIYOR

          Dizinin ilk bölümünün 8 Eylül'de yayımlanmasının ardından izleyicilerden "diziyi izlemeden duramadım" gibi yorumlar geldi.

          Kaynak: Daily Mail

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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