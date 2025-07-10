Ürdün telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Ürdün'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Ürdün’e dair temel tanımlayıcı kodları bilmek, yerel prosedürlerde sorunsuz ilerlemenin anahtarıdır. Ürdün telefon kodu +962 ile başlayan numaralar, sabit hat ve mobil operatörlerde farklı şehir ön ekleriyle devam eder. Yol ağında HKJ plaka kodu taşıyan araçlar, sınır kapılarında ülke kaydını hızlıca ortaya koyar. Resmi ödemeler ve fiyat etiketleri Jordan dinarı (JOD) cinsinden belirlenir. Dinar, 100 qirsh veya 1000 fils alt birimlerine ayrılır. Dijital alanda faaliyet gösterecek şirketler ve kurumlar, .jo alan adı uzantısı ile bölgesel görünürlük kazanır. Yerel mevzuat gereği alan adı kaydı sırasında ilgili belge ve yetkilendirmeler talep edilir. Bu kodların her biri, Ürdün’de iş yapan veya seyahat eden herkes için pratik birer başvuru kaynağı niteliği taşır. İşte, Ürdün alan adı uzantısı…

ÜRDÜN TELEFON KODU: +962

REKLAM advertisement1

Ürdün telefon kodu olan +962, küresel telefon şebekesinde ülkenin dijital imzası niteliğindedir. Yurt dışından arama yaparken önce uluslararası çıkış (Türkiye’den 00), ardından 962 tuşlanır; takiben yerel alan kodu ve numara geliyor. Amman 6, Akabe 3, İrbid 2 ön numaralarıyla öne çıkıyor ve mobil operatörlerde 79 ve 78 sık kullanılıyor. Doğru kod yalnızca görüşmeyi garantilemekle kalmaz, dolaşım ücretlerini de düşürür; yanlış basılan tek rakam çağrıyı başka kıtaya yönlendirebilir.

ÜRDÜN PARA BİRİMİ (PARA PIRİMİ): JORDAN DİNARI – JOD Ürdün para birimi Jordan dinarıdır; ISO kodu JOD, sahada ise çoğu zaman JD kısaltmasıyla kullanılır. Dinar 100 qirsh (piastre) ya da 1000 fils’e bölünür; 1, 5, 10, 20 ve 50 dinarlık banknotlar gündelik harcamalarda yaygındır. Ülke ekonomisi ABD doları karşısında sabit kur politikasına dayanır, bu da yabancı yatırımcıya öngörülebilirlik sunar. “Ürdün para pirimi” diye arayanlar da aynı dinara ulaşır, yazım farklılığı bilgiyi değiştirmez. Turistlerin gerek Petra biletinde gerek takside ödeyeceği tutarlar resmi kur üzerinden dinara çevrilir, döviz bürosu ile banka arasında ciddi fark oluşmaz. Kartla ödeme yaygın olsa da küçük esnaf halen nakit dinarı tercih ediyor. ÜRDÜN PLAKA KODU: HKJ Ürdün plaka kodu uluslararası araç kimliğinde HKJ harfleriyle gösterilir. Kısaltma, ülkenin tam adı Hashemite Kingdom of Jordan’ın baş harflerinden türetilir. Sınır kapıları, havalimanı otoparkları veya distribütör listelerinde HKJ etiketi araca Ürdün pasaportu kazandırır. Avrupa otoyollarında hala siyah-beyaz oval etiketler kullanılır. HKJ yazısı, gümrük memuruna aracın hangi vergi rejiminden geldiğini tek bakışta anlatır. Yerel plakalar Arapça rakamlar ve farklı renk kodlarıyla sınıflara ayrılırken, ülke dışı tanınırlık tamamen HKJ kısaltması üzerinden ilerler. Bu bilgi, lojistik firmalarının beyannameleri hızlı doldurmasında büyük kolaylık sağlar.

ÜRDÜN HANGİ ALAN ADI UZANTISI KULLANIYOR? Ürdün’de alan adı uzantısı olarak .jo tercih edilir, kök zone kaydı 1994’te yapılmıştır. Kayıt sırasında yerel temsilci belgesi istenir, spam ve kimlik hırsızlığına karşı güçlü bir filtre sağlar. Kamu kurumları gov.jo, üniversiteler edu.jo, şirketler com.jo alt uzantılarıyla site açar. Doğru uzantı kullanmak Google’a coğrafi sinyal gönderir ve Ürdün kullanıcılarının aramalarında üst sıraları getirebilir. Son yıllarda Arapça IDN olan الاردن. uzantısı da aktif hale geldi; markalar bu alternatifle kültürel kimliğe vurgu yapar. Kayıt sürecinde kimlik, marka tescili ve yetkili imza evrakı dijital sisteme yüklenir. Böylece alan adı resmi güvenlik kalkanına alınır.

ÖNERİLEN VİDEO