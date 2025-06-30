Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun dedesi Metin Kaygılaroğlu vefat etti. Metin Kaygılaroğlu aynı zamanda Balıkesirspor Kulübü'nün eski başkanlarındandı
Uraz Kaygılaroğlu, büyükbabasının acısıyla sarsıldı. Oyuncunun dedesi Metin Kaygılaroğlu vefat etti. Aynı zamanda Balıkesirspor Kulübü'nün eski başkanlarından olan Kaygılaroğlu, Balıkesir'deki evinde 86 yaşında hayata veda etti.
Metin Kaygılaroğlu
1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesirspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Metin Kaygılaroğlu, kırmızı-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunmuştu. Metin Kaygılaroğlu, yurt dışında bulunan aile yakınlarının da katılımıyla 1 Temmuz Salı günü son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaygılaroğlu'nun cenaze namazı Zağnos Paşa Camii'nde kılınacak.
Uraz Kaygılaroğlu
Metin Kaygılaroğlu'nun vefatı sonrası Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda; "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu’na Allah’tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.