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        Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü - Magazin haberleri

        Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü

        Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun dedesi Metin Kaygılaroğlu vefat etti. Metin Kaygılaroğlu aynı zamanda Balıkesirspor Kulübü'nün eski başkanlarındandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:36
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        Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü
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        Uraz Kaygılaroğlu, büyükbabasının acısıyla sarsıldı. Oyuncunun dedesi Metin Kaygılaroğlu vefat etti. Aynı zamanda Balıkesirspor Kulübü'nün eski başkanlarından olan Kaygılaroğlu, Balıkesir'deki evinde 86 yaşında hayata veda etti.

        Metin Kaygılaroğlu

        1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesirspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Metin Kaygılaroğlu, kırmızı-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunmuştu. Metin Kaygılaroğlu, yurt dışında bulunan aile yakınlarının da katılımıyla 1 Temmuz Salı günü son yolculuğuna uğurlanacak.

        Kaygılaroğlu'nun cenaze namazı Zağnos Paşa Camii'nde kılınacak.

        Uraz Kaygılaroğlu

        Metin Kaygılaroğlu'nun vefatı sonrası Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda; "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu’na Allah’tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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        #Uraz Kaygılaroğlu
        #Metin Kaygılaroğlu

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