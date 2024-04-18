Uraz Kaygılaroğlu aşka geldi
Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar, sosyal medyada büyük tepki çektikten sonra özür dilemişti. Kaygılaroğlu, sevgilisiyle aşk dolu karelerini yayımladı
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Bir süredir fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile birliktelik yaşayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, aşka geldi.
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Uraz Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour ile ilişkisini sosyal medyaya da taşıdı.
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Uraz Kaygılaroğlu, ilişkileri boyunca Sayna Soleimanpour ile çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle ilk kez paylaştı.
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Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten'den Ada adında bir kızı bulunan ve ardından Berrak Tüzünataç, Gülcan Arslan gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu'nun Sayna Soleimanpour ile birlikteliğinin ne zaman başladığı bilinmiyor.