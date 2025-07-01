Uraz Kaygılaroğlu, dedesini son yolculuğuna uğurladı

Balıkesirspor'un eski başkanı Metin Kaygılaroğlu, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından 86 yaşında yaşamını yitirdi.

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Haberin duyulması hem ailesi hem de spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Balıkesirspor'un tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Metin Kaygılaroğlu, 1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında kulüp başkanlığı yapmış ve kırmızı-beyazlı camiaya büyük katkılar sağlamıştı.

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Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Metin Kaygılaroğlu'nun torunu olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da katıldı. Doğum günü olan 30 Haziran'da dedesinin ölüm haberini alan ünlü oyuncu, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Son görevini yerine getiren Uraz Kaygılaroğlu, dedesinin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Merhum Kaygılaroğlu'nun cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi.