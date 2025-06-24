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        Haberler Gündem Güncel Ünye'de kadınlara özel plaj ve havuz | Son dakika haberleri

        Ünye'de kadınlara özel plaj ve havuz açıldı

        Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından kadınlara hizmet veren plaj ve açık yüzme havuzu hizmete alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 19:14 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:14
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        Ünye'de kadınlara özel plaj ve havuz
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        Ordu'nun Ünye Belediyesince kadınlara özel plaj ve açık yüzme havuzu hizmete alındı.

        Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kocuklu Mahallesi sahilindeki plaj ve havuzun açılışında, tesisin kadınların sosyal yaşamda daha aktif olmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

        Kadınların kendilerini daha huzurlu hissedebileceği ortamları ilçeye kazandırdıklarını belirten Tavlı, "Karadeniz bazen denize girmeye elverişli olmayabiliyor. Bu nedenle havuzu da içeren bu tesisi hizmete sunduk" dedi.

        Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı program, açılışın ardından tamamlandı.

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