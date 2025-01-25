Ünye'de doğan aşk

Ünye'den doğan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmi, 31 Ocak'ta beyaz perdede izleyicilerle buluşacak. Yerel detaylarla bezeli bu film, yalnızca bir kentin hikâyesi değil, herkesin yüreğine dokunacak evrensel bir anlatım sunacak.

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Usta isimler ile genç yetenekleri bir araya getiren filmin kadrosunda; Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Mustafa Kırantepe, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler, Mustafa Şimşek, Elif İskender, Jessica May yer alıyor.

'Aşkın Dünkü Çocukları', çocukluktan gelen saf duyguların önemine vurgu yapıyor. Annesi ortadan kaybolan Nodiko’ya destek olmak için bir araya gelen “Ünye’nin Dünkü Çocukları” ekibi, orta yaşı geçmiş insanların da oyun oynayabileceğini, çocuk gibi hissedebileceğini ve yıllara meydan okuyabileceğini gösterecek.