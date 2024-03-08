Unutulmaz kadınlar, unutulmaz hikayeler: Tarihe yön vermiş 10 kadın!

FATMA ALIYE TOPUZ

Fatma Aliye Topuz , Osmanlı döneminde dünyaya gelmiş yazar, çevirmen ve aktivisttir. Tanzimat’tan İkinci Meşrutiyet’e kadar roman, felsefe, İslam ve kadın hakları üzerine eserler verdi. Mevcut süreçte edebiyatımızda yaşanan istibdata rağmen feminist eleştirilere ve kadın haklarını savunmaya devam eden Fatma Aliye, Türk Edebiyatı’nın ilk kadın romancısı olma ünvanına sahiptir.

Kadın hakları üzerine makakeler de yazmış olan Topuz, çağdaş Türk edebiyatında kadınların sesini yükselten önemli bir figür olarak kabul edilir.