Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları

Hülya Koçyiğit: Kurban Bayramı’nın; sevgi, hoşgörü ve birlik duygularımızı pekiştirmesi dileğiyle... Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

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Türkan Şoray: Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Erol Evgin: Güzel günlere inancımızı kaybetmeden, gerçek bayram sevinciyle kutlayacağımız nice bayramlara, milletçe ulaşmak dileğiyle...

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Nebahat Çehre: Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu bir bayram dilerim. Mutlu bayramlar.

Demet Akbağ: İyi bayramlar.

Melek Baykal: Herkese mutlu bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve neşe dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...

Fulden Uras: Bayramlar, sizler varken bayramdı. Nurlarda uyuyun annem, babam, anneannem. Herkesin bayramı mübarek olsun.

Nevra Serezli: Hep bir arada, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Engin Altan Düzyatan: Sevgi, hoşgörü ve umutla dolu nice bayramlara... Kurban Bayramı kutlu olsun.

Sibel Can: Kurban Bayramı mübarek olsun. Tüm sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara.

Sinan Özen: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bu bayram; kalplerin yumuşadığı, duaların buluştuğu, sofraların bereketle dolduğu bir zaman olsun. Uzaklar yakın olsun, dargın gönüller barışla buluşsun. Bu bayram, kalplerinizde çiçekler açsın; sevgiyle, umutla, neşeyle dolsun. Bayramın ruhu, sevdiklerinizle bir arada olmanın, paylaşmanın ve hatırlamanın en kıymetli halini yaşatsın. Bayramınız, çocukluğumuzdaki o güzel bayramlara benzesin. Halil İbrahim Ceyhan: Sevdiklerinizle beraber mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle iyi bayramlar. Ümit Erdim: Herkese sevdikleriyle, sağlıklı, güzel bayramlar. Burçin Orhon Uygur: Mutlu bayramlarınız olsun. Sağlıklı, varlıklı, sevdikleriniz hep yanınızda... Burçin Orhon Uygur ve eşi Süheyl Uygur