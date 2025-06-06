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        Haberler Magazin Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları

        Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları

        Ünlü isimler, sevenlerinin Kurban Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 10:37 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:39
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        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
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        Hülya Koçyiğit: Kurban Bayramı’nın; sevgi, hoşgörü ve birlik duygularımızı pekiştirmesi dileğiyle... Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

        Türkan Şoray: Kurban Bayramımız mübarek olsun.

        Erol Evgin: Güzel günlere inancımızı kaybetmeden, gerçek bayram sevinciyle kutlayacağımız nice bayramlara, milletçe ulaşmak dileğiyle...

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        Nebahat Çehre: Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu bir bayram dilerim. Mutlu bayramlar.

        Demet Akbağ: İyi bayramlar.

        Melek Baykal: Herkese mutlu bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve neşe dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...

        Fulden Uras: Bayramlar, sizler varken bayramdı. Nurlarda uyuyun annem, babam, anneannem. Herkesin bayramı mübarek olsun.

        Nevra Serezli: Hep bir arada, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

        Engin Altan Düzyatan: Sevgi, hoşgörü ve umutla dolu nice bayramlara... Kurban Bayramı kutlu olsun.

        Sibel Can: Kurban Bayramı mübarek olsun. Tüm sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara.

        Sinan Özen: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bu bayram; kalplerin yumuşadığı, duaların buluştuğu, sofraların bereketle dolduğu bir zaman olsun. Uzaklar yakın olsun, dargın gönüller barışla buluşsun. Bu bayram, kalplerinizde çiçekler açsın; sevgiyle, umutla, neşeyle dolsun. Bayramın ruhu, sevdiklerinizle bir arada olmanın, paylaşmanın ve hatırlamanın en kıymetli halini yaşatsın. Bayramınız, çocukluğumuzdaki o güzel bayramlara benzesin.

        Halil İbrahim Ceyhan: Sevdiklerinizle beraber mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle iyi bayramlar.

        Ümit Erdim: Herkese sevdikleriyle, sağlıklı, güzel bayramlar.

        Burçin Orhon Uygur: Mutlu bayramlarınız olsun. Sağlıklı, varlıklı, sevdikleriniz hep yanınızda...

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