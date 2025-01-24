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        Haberler Magazin Ünlülerden tedbir çağrısı: Böyle ölümler yaşanmamalı

        Ünlülerden tedbir çağrısı: Böyle ölümler yaşanmamalı

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımız için baş sağlığı ve yararlılar için acil şifalar dileyen ünlü isimler, tedbir çağrısında bulundu; "Böyle ölümler yaşanmamalı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:46
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        "Çağımız tedbir çağı olmalı"
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        Ünlüler; 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın faciasıyla ilgili tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

        Burak Sergen: Çağımız tedbir çağı olmalı. Yetkililer işlerini düzgün yapmalı, artık böyle ölümler yaşanmamalı.

        Açelya Topaloğlu: Bitmedi! Sorumluların istifasını ve yargılanmasını ve tüm otellerde gerekli güvenlik önlemlerinin denetiminin tamamlanmasını bekliyoruz.

        Irmak Ünal: Bolu'da yaşanan yangın faciası hepimizin yüreğine ağır bir ateş gibi düştü. Bu acıyı tarif edecek kelime bulamadım, bulamıyorum. Yarıyıl tatilinde, oyunlarla, neşeyle dolması gereken bir zamanda çocukları kaybettik. Ailelerin paramparça oluşuna şahitlik ettik. Onların yarım kalan hayatları, hepimizin vicdanına emanet. Bu yaşananlar, sadece bir trajedi değil, aynı zamanda ihmallerin ve vurdumduymazlığın ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğinin en acı hatırlatmasıdır. Bir yangın, yalnızca alevlerin değil, göz göre göre alınmayan önlemlerin, görmezden gelinen sorumlulukların eseri olabilir. Bu yüzden, her bir bireyin, kurumun ve yetkilinin hesap vermesi ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına gereken her adımı atması şarttır.

        Bugün yas tutuyoruz. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelere sabır diliyoruz. Ama bu yas, bizlere sadece gözyaşı değil, aynı zamanda bir farkındalık ve çağrı da bırakmalı. Hep birlikte şunu sorgulamalıyız: Bu felaketin önüne geçmek mümkün değil miydi? Yanıtı hepimiz biliyoruz. İhmalin bedelini daha fazla canla ödememek için sesimizi yükseltmek, sorumluları sorumluluklarını almaya zorlamak artık hepimizin görevi! Hayatını kaybeden yavrularımızın hatırasına, daha güvenli bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmak zorundayız. Bu acıyı ne unutalım ne de unutturalım. Kalbim, Bolu'da yaşanan bu faciada evlatlarını, sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte. Hepimize sabır ve güç diliyorum.

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        #Burak Sergen
        #Açelya Topaloğlu

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