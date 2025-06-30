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        Haberler Magazin Ünlülerden tatil pozları yağmuru - Magazin haberleri

        Ünlülerden tatil pozları yağmuru

        Tatile çıkan ünlüler, paylaştıkları fotoğraflarla yazlık anılarını gözler önüne seriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 20:53 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:00
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        Ünlülerden tatil pozları yağmuru
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        Yaz geldi, ünlüler de tatil sezonunu açtı. Kimisi Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil yerlerine giderken, kimisi de yurt dışında güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Sosyal medyada paylaştıkları tatil fotoğraflarıyla yaz modunu gösteren ünlüler, hem Türkiye’nin hem de dünyanın farklı noktalarından tatil fotoğraflarını paylaşıyor.

        Ahu Yağtu

        Defne Samyeli

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        Damla Sönmez

        Deren Talu

        Aslı Sümen

        Derin Talu

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        Şevval Şahin

        Zeynep Özkaya Can

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