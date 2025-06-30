Ünlülerden tatil pozları yağmuru
Tatile çıkan ünlüler, paylaştıkları fotoğraflarla yazlık anılarını gözler önüne seriyor
Yaz geldi, ünlüler de tatil sezonunu açtı. Kimisi Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil yerlerine giderken, kimisi de yurt dışında güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Sosyal medyada paylaştıkları tatil fotoğraflarıyla yaz modunu gösteren ünlüler, hem Türkiye’nin hem de dünyanın farklı noktalarından tatil fotoğraflarını paylaşıyor.
Ahu Yağtu
Defne Samyeli
Damla Sönmez
Deren Talu
Aslı Sümen
Derin Talu
Şevval Şahin
Zeynep Özkaya Can