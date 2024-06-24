Ünlülerden tatil pozları
Yaz geldi, deniz sezonu açıldı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isimler, renkli karelerini yayımlamaya devam ediyor
Giriş: 24.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:40
- 1
Zeynep Bastık
- 2
Zeynep Bastık
- 3
Zeynep Bastık
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- 4
Bensu Soral Baş
- 5
Bensu Soral Baş
- 6
Buse Terim
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- 7
Buse Terim
- 8
Buse Terim
- 9
Damla Ersubaşı
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- 10
Pınar Deniz
- 11
Deren Talu
- 12
Deren Talu
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- 13
Deren Talu
- 14
Şebnem Dönmez
- 15
Bade İşçil
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- 16
Sümeyye Aydoğan
- 17
Neslişah Alkoçlar Düzyatan
- 18
Ceyda Düvenci ve oğlu Ali
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