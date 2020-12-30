MERT FIRAT

Bu ülkede bugün bir kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü. #AylinSözer...

Bu ükede bugün başka bir kadın eşi tarafından başından vurularak öldürüldü. #SeldaTaş...

Bu ülkede bugün başka bir kadın oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. #VesileDönmez...

Kadın cinayetlerini durduracağız! Bu utanç hepimizin...