Ünlüler yazın tadını çıkarıyor
Yazın gelmesiyle ünlüler tatil rotalarını sosyal medyaya taşıdı. Yoğun sezonu geride bırakıp dinlenmeye çekilen isimler, deniz ve güneşle dolu karelerini takipçileriyle paylaştı. Kimisi huzurlu anlarını, kimisi de keyifli kaçamaklarını gözler önüne serdi. İşte ünlülerin sosyal medyadaki tatil paylaşımları
Giriş: 22.07.2025 - 19:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:07
Fahriye Evcen
Cemre Baysel
Hafsanur Sancaktutan
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Ebru Şahin
Ecem Karavus
Derin Talu
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Saadet Işıl Aksoy
Nihal yalçın
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