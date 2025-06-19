Ünlüler, yazın tadını böyle çıkarıyorlar
Ünlüler, adeta yazlık fotoğraf paylaşma yarışına girdi. Yarışa, aralarında Nilperi Şahinkaya'nın olduğu birçok ünlü daha katıldı
Giriş: 19.06.2025 - 20:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:59
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ünlüler, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatil beldelerinde aldı. Gittikleri rotalardan fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen ünlüler; denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarırken paylaşımlarıyla yaz coşkusunu, takipçilerine de yansıtıyor.
Bergüzar Korel
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Nilperi Şahinkaya
Derya Pınar Ak
Dilin Döğer
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Serel Yereli
Şevval Şahin
Ecem Karavus
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