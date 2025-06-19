Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlüler, yazın tadını böyle çıkarıyorlar - Magazin haberleri

        Ünlüler, yazın tadını böyle çıkarıyorlar

        Ünlüler, adeta yazlık fotoğraf paylaşma yarışına girdi. Yarışa, aralarında Nilperi Şahinkaya'nın olduğu birçok ünlü daha katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 20:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazlık fotoğraf yarışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ünlüler, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatil beldelerinde aldı. Gittikleri rotalardan fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen ünlüler; denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarırken paylaşımlarıyla yaz coşkusunu, takipçilerine de yansıtıyor.

        Bergüzar Korel

        REKLAM

        Nilperi Şahinkaya

        Derya Pınar Ak

        Dilin Döğer

        REKLAM

        Serel Yereli

        Şevval Şahin

        Ecem Karavus

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nilperi şahinkaya
        #Derya Pınar Ak
        #Dilin Döğer
        #Şevval Şahin
        #Bergüzar Korel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Habertürk Anasayfa