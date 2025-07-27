Ünlüler yangın bölgesine sessiz kalmadı

Ülkemizde yaşanan orman yangını felaketlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü Bölgedeki bazı köyler boşaltılırken köylüler yangın söndürme ekiplerine destek verdi.

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Hülya Koçyiğit: Ülkemin dört bir yanı, ciğerleri yanıyor. Kuzeyden güneye, doğudan batıya her yer alev alev. Gökten küller yağıyor, toprak acı kokuyor. Alevler sadece ağaçları değil, içimizi, geleceğimizi, vicdanımızı da yakıyor. Her ağaçla birlikte bir yaşam sönüyor; kaçıncı yangın, kaçıncı orman, kaçıncı kayıp bu? Sadece ormanlar değil, biz de tutuşuyoruz... İnsan olan herkesin yüreği yanıp kavruluyor. Dualarım; alevlerin ortasında görev yapan kahramanlarla, evlerini boşaltmak zorunda kalan insanlarla ve hâlâ bu ülkenin doğasına, toprağına, ağacına sahip çıkan yüreklerle. Bu yangınlar sönmeden içimiz sönmeyecek. Geçmiş olsun ülkem...

Melek Baykal: Karabük'te de yangınlar devam ediyor. 10 köy boşaltılıyor. Ülkemin her noktası yanıyor... Daha ne kadar yakacaksınız, yeter artık!

BKM: Ülkemizde yaşanan yangınlar hepimizi derinden üzmektedir. Bu zorlu süreçte etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, canla başla çalışan tüm ekiplerimize güç ve kolaylık diliyoruz. Doğaya ve canlılara zarar veren bu felaketlerin bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Damla Sönmez: Çıldırmamak elde değil! Şimdi de Karabük... Nasıl önleyeceksiniz bu yangınları? Mustafa Sandal: Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki yangınlar içimi acıttı. Tek bir canlının bile zarar görmeden son bulmasını dilerim. Geçmiş olsun. Bengü: Bursa ve Karabük'te meydana gelen yangın felaketlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve doğada yaşayan canlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Burcu Özberk: Kafayı yiyeceğim gerçekten. Her yerde yangın var. Türkiye yanıyor, her gün kül oluyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Vallahi delirmemek mümkün değil.

Yıldız Çağrı Atiksoy: Allah'ım, bu vatanın taşına toprağına, canına malına kim zarar veriyorsa bin pişman yaşasın! Derya Uluğ: Bursa'da çıkan yangın haberi hepimizi derinden etkiledi. Doğanın, insanların ve tüm canlıların yaşadığı bu büyük acı yüreklerimizi dağladı. Umuyorum ki en kısa sürede tüm yaralar sarılır, hayat yeniden normale döner. Geçmiş olsun güzel Bursa. Nebahat Çehre REKLAM Mert Fırat Metin Akdülger Ceyda Ateş Sevcan Orhan Evrim Alasya İrem Helvacıoğlu REKLAM Simge Sağın Pelin Akil Başak Dizer Burcu Biricik Yasemin Sakallıoğlu Emel Sayın Hande Doğandemir Mine Tugay Rabia Soytürk Burcu Kara Bensu Soral Buse Arslan Fatma Turgut Eda Ece Furkan Andıç Devrim Nas Doğa Rutkay Kamal Gökhan Özoğuz Güzide Duran Hande Yener Giray Altınok Seray Kaya Kerem Aktürkoğlu Aybüke Pusat İbrahim Büyükak İpek Yazıcı Deniz Bulutsuz Farah Zeynep Abdullah Ata Demirer Nesrin Cavadzade Şükran Ovalı Eser Yenenler Nurgül Yeşilçay Ahsen Eroğlu Şahan Gökbakar Melisa Döngel Hadise Murat Boz Yılmaz Erdoğan Devrim Özkan