Ünlüler, sezonu açtı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncular, Bodrum Yalıkavak'ta düzenlenen bir etkinlik için buluştu.

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Salih Bademci, eşi İmer Özgün ile birlikte gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Salih Bademci ve eşi İmer Özgün

Sitare Akbaş da kendisi gibi oyuncu olan yeni sevgilisi Cengiz Orhonlu ile birlikte denizde romantik anlar yaşadı.

Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu

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Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, denizde birbirlerini adeta öpücüklere boğdu.

Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Rabia Öztürk de gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

İpek Filiz Yazıcı da arkadaşı Lilya İrem Salman ile denize girdi. Ünlü isimlerin keyifli anları, objektiflere böyle yansıdı.

İpek Filiz Yazıcı ve Lilya İrem Salman