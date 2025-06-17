Ünlüler plajı

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Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Bodrum tatilinde bir araya geldi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum sezonunu açan Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.
Kıvanç Tatlıtuğ, bütün günü oğluyla oyun oynayarak geçirdi.
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk de günü kızlarıyla oyun oynayarak tamamladı. Özpirinçci, günün bitiminde deniz gözlüğünü takarak yüzmeyi tercih etti.
Berrak Tüzünataç arkadaşlarıyla bol bol sohbet ederek güneşin ve denizin tadını çıkardı.